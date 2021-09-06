Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan düzensiz göçmen açıklaması

06 Eylül 2021 Pazartesi, 10:53

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yılbaşından bugüne kadar 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Afganistan özelinde ise 2019 yılında 201 bin 437, 2020 yılında salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen, 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır." açıklamasında bulundu.

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