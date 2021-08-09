Bakan Pakdemirli'den Aydın yangını hakkında önemli açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 23:30
Bakan Pakdemirli'den Aydın yangını hakkında önemli açıklama
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Aydın Nazilli-Bozdoğan yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. 

Pakdemirli açıklamasında, "Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.



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