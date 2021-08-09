Bakan Pakdemirli'den Aydın yangını hakkında önemli açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Aydın Nazilli-Bozdoğan yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Pakdemirli açıklamasında, "Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
AYDIN NAZİLLİ-BOZDOĞAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 9, 2021
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
Video Haberler
- Sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
- Aç kalan tilkiyi yazlıkçılar besliyor
- Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları Türkiye'de
- E-5’te takla atan araç kamerada
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
- Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi
- Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
- Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı
- Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'liler Erdoğan'dan rahatsız
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- Kamu emekçisi sözleşmeye yakın
- Kuyumculardan altındaki düşüşe ilişkin açıklama
- Kuzu'nun en yakınındaki isimden dikkat çeken iddia
- Kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu yazdı
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- Kılıçdaroğlu’nu kim fişledi?
- Ece Üner'in programı için skandal tanıtım