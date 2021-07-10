Son dakika... İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi... AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:58
Son dakika... İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 17.43'te meydana geldiği belirtildi.


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