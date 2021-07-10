Son dakika... İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Son dakika deprem haberi... AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 17.43'te meydana geldiği belirtildi.
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