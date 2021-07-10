Tarladaki yangın ormana sıçradı: Ekiplerin zor anı

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:17

Suçatı Mahallesi Akseki mevkisindeki tarlada, saat 15.30 sıralarında, anız yakılması sonrası yangın çıktı.





Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 4 helikopter ve 30 arazöz ile sevk edildi.

Yangın bölgesine yakın yerleşim yerinin bulunmadığı öğrenilirken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.