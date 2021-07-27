Son dakika: İzmir'de deprem!
Son dakika haberi... Merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilene göre ise, depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 13:02 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 16,10 km olarak ölçüldü.
KANDİLLİ 4,4 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi'nin verilene göre ise, depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.
OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR
AFAD tarafından yapılan açıklamada, Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı.
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