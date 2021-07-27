Son dakika: İzmir'de deprem!

27 Temmuz 2021 Salı, 13:14

AFAD verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 13:02 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 16,10 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ 4,4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin verilene göre ise, depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.

OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı.