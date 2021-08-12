Son dakika: İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir’in Foça ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2021 Perşembe, 16:00
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Edinilen bilgiye göre, Foça ilçesi Kozbeyli bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.


Yangın sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 9 arazözün yangına müdahale ettiği belirtildi.


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