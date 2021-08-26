Son dakika... Hayatını kaybedenler var: Kabil Havalimanı bölgesinde patlama

26 Ağustos 2021 Perşembe, 16:56

Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda IŞİD tarafından saldırı düzenlenmesi riskine karşı ABD ve müttefikleri insanlara havalimanından uzak durma çağrısında bulunmuştu. Tahliyelerin gerçekleştirildiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın dışında iki patlama meydana geldiği bildirildi.

Cihatçı Taliban'dan yapılan ilk açıklamada, aralarında çocuklarında olduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kabil'deki hastanenin acil servisi, şimdiye kadar 60 yaralının getirildiğini duyurdu.

PENTAGON'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Pentagon Sözcüsü Sözcüsü John Kirby ilk yaptığı açıklamada, ölü ve yaralılara ilişkin henüz net bir bilginin olmadığını açıklamıştı. Kirby, ikinci yaptığı bilgilendirmede, Kabil Havalimanı dışında 2 ayrı patlamanın meydana geldiğini doğruladı. Kirby, saldırılardan birinin havalimanının Abby Kapısı'nda düzenlendiğini belirtti.

Hayatını kaybedenler ve yaralılar arasında ABD'liler ile sivillerin bulunduğunu söyledi. Sözcü, Abby Kapısı'nın yakınında bulunan Baron Oteli'nin içinde veya yakınında en az bir patlamanın daha gerçekleştiğini açıkladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı ise, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" açıklamasında bulundu.

ABD'Lİ YETKİLİ: İNTİHAR SALDIRISI

ABD Başkanı Joe Biden'ın patlamaya ilişkin bilgilendirildiği belirtildi. ABD'li bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre, patlamanın intihar saldırısı olduğunu belirtti.

10 ABD ASKERİ ÖLDÜ

ABD medyası, Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Amerikalı askerlerin sayısının 10'a çıktığını bildirdi.



Kaynak ve fotoğraf: Reuters