Son dakika... Hayatını kaybedenler var: Kabil Havalimanı bölgesinde patlama
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanı bölgesindeki patlamayı doğruladı, can kaybı hakkında bilgi vermedi. Reuters'a konuşan Taliban yetkilileri, en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda IŞİD tarafından saldırı düzenlenmesi riskine karşı ABD ve müttefikleri insanlara havalimanından uzak durma çağrısında bulunmuştu. Tahliyelerin gerçekleştirildiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın dışında iki patlama meydana geldiği bildirildi.
Cihatçı Taliban'dan yapılan ilk açıklamada, aralarında çocuklarında olduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kabil'deki hastanenin acil servisi, şimdiye kadar 60 yaralının getirildiğini duyurdu.
PENTAGON'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA
Pentagon Sözcüsü Sözcüsü John Kirby ilk yaptığı açıklamada, ölü ve yaralılara ilişkin henüz net bir bilginin olmadığını açıklamıştı. Kirby, ikinci yaptığı bilgilendirmede, Kabil Havalimanı dışında 2 ayrı patlamanın meydana geldiğini doğruladı. Kirby, saldırılardan birinin havalimanının Abby Kapısı'nda düzenlendiğini belirtti.
Hayatını kaybedenler ve yaralılar arasında ABD'liler ile sivillerin bulunduğunu söyledi. Sözcü, Abby Kapısı'nın yakınında bulunan Baron Oteli'nin içinde veya yakınında en az bir patlamanın daha gerçekleştiğini açıkladı.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı ise, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" açıklamasında bulundu.
ABD'Lİ YETKİLİ: İNTİHAR SALDIRISI
ABD Başkanı Joe Biden'ın patlamaya ilişkin bilgilendirildiği belirtildi. ABD'li bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre, patlamanın intihar saldırısı olduğunu belirtti.
10 ABD ASKERİ ÖLDÜ
ABD medyası, Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Amerikalı askerlerin sayısının 10'a çıktığını bildirdi.
Kaynak ve fotoğraf: Reuters
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- AKP'li belediye, Atatürk'ün resmini ters astı!