Kağıthane'de atölyede yangın çıktı
Son dakika... Kağıthane'de 5 katlı deri koltuk imalathanesinde yangın çıktı. Yangın merdiveniyle birinci kata kadar inen işçiler, son katta makara yardımıyla açılabilen katlanabilir merdiveni 20 dakikada açarak inebildi.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Çavdar Sokak'ta bulunan 5 katlı deri koltuk imalathanesinin en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Yangını fark eden imalathanedeki 10 işçi, hızla yangın merdivenine koştu. Birinci kata kadar yangın merdiveni ile inen işçiler, son katta mahsur kaldı. İşçiler son katı inebilmek için makara yardımıyla açılan katlanabilir merdiveni yaklaşık 20 dakika süren uğraşla açarak aşağı inebildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Yangını gören Fırat Taşdemir "Biz aşağıda matbaada çalışıyorduk. Yukarıda yangın var dediler. Burada yangın merdiveni ile işçiler aşağıya indi. Dumanlar çıkıyordu. İtfaiye müdahale etti. Herkes aşağıya indi, şuan da kötü bir durum yok" dedi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında imalathanede hasar oluştu.
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