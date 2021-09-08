Son dakika: Kavcıoğlu'nun açıklaması sonrası Euro da uçuşa geçti
Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, enflasyon değerlendirmesi piyasaları hareketlendirdi. Kavcıoğlu’nun açıklaması sonrası doların ardından Euro da yükselişe geçti.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara'da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığı değerlendirmeleri piyasalar tarafından 'faiz artırımı olmayacak' şeklinde yorumladı.
Piyasaları mutlu etmeyen bu açıklamalar sonrası Euro/TL 20 Ağustos tarihinden bu yana ilk kez 10 liranın üzerine çıktı. Dolar/TL de hızla 8,48'e doğru yükseldi.
Dolar/TL'deki son iki günlük yükseliş yüzde 2,6 düzeyindeyken euro/TL'de ise bu artış yaklaşık yüzde 2,4 civarında
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