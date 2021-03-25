Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının yeni etkisi ortaya konuldu
Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşıların, hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiği bildirildi.
Amerikan Kadın Doğum ve Jinekoloji Dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Covid-19 aşılarının hamile ve emziren kadınlar üzerindeki etkileri incelendi.
YENİ DOĞAN BEBEKLERE DE GEÇİYOR
84'ü hamile, 31'i emziren ve 16'sı hamile olmayan 131 kadın üzerinde yapılan araştırma sonucu, Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının Covid-19 aşılarının hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğunu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiğini gösterdi.
''ŞAŞIRTICI SEVİYEDE YÜKSEK''
Araştırmaya göre, aşının ardından hamile ve emziren kadınlardaki antikor seviyeleri, hamile olmayan kadınlardaki antikor seviyesiyle eşdeğer çıktı.
Deneklerde aşının sağladığı antikor seviyesi ise enfekte olduktan sonra kazanılan doğal bağışıklıktan "şaşırtıcı seviyede yüksek" çıktı.
Video Haberler
- Silahlı soyguncuları sandalye ile kovaladı
- Canlı yayında Tansu Çiller'e ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul Sözleşmesi'nin feshi İzmir'de protesto edildi
- Kadıköy'de kurşun yağmuru! Ekipler harekete geçti
- Çiğ köfteciye saldırıda istenen ceza belli oldu
- Otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi! İşte o anlar
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Maske kullanımı ne zaman bitecek?
- Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken dikkat!
- Genç kadın mastürbasyon yapan tacizciyi ifşa etti
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp Web'e beklenen özellik geliyor
- “Eşcinsel” dedi öldüresiye dövdü
- Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması
- Cumhuriyet Savcısı kutlama sırasında başından vuruldu
- AYM, tutuklanan HDP İstanbul yöneticilerini haklı buldu
- TRT'nin ünlü spikeri ekranlara veda etti!
- Şevval Sam'ın karavanının acı sırrı ortaya çıktı!
- AKP dosyasındaki terör örgütü
- Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken dikkat!
- Şükür'ün babasına verilen cezanın gerekçesi açıklandı