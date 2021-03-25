Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının yeni etkisi ortaya konuldu

25 Mart 2021 Perşembe, 20:39

Amerikan Kadın Doğum ve Jinekoloji Dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Covid-19 aşılarının hamile ve emziren kadınlar üzerindeki etkileri incelendi.

YENİ DOĞAN BEBEKLERE DE GEÇİYOR



84'ü hamile, 31'i emziren ve 16'sı hamile olmayan 131 kadın üzerinde yapılan araştırma sonucu, Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının Covid-19 aşılarının hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğunu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiğini gösterdi.

''ŞAŞIRTICI SEVİYEDE YÜKSEK''



Araştırmaya göre, aşının ardından hamile ve emziren kadınlardaki antikor seviyeleri, hamile olmayan kadınlardaki antikor seviyesiyle eşdeğer çıktı.

Deneklerde aşının sağladığı antikor seviyesi ise enfekte olduktan sonra kazanılan doğal bağışıklıktan "şaşırtıcı seviyede yüksek" çıktı.