SON DAKİKA: Koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 30 Ocak 2020 tarihli korona tablosuna göre, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildiği ve 129 yurttaşın salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklanan koronavirüs verilerine göre 658 yeni hasta tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2021 Cumartesi, 20:02
SON DAKİKA: Koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 129 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Günlük vaka sayısının 6 bin 871 olarak ifade edildiği tabloya göre hasta sayısı da 658 oldu.

KORONA TABLOSU ŞÖYLE:


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