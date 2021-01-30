SON DAKİKA: Koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 30 Ocak 2020 tarihli korona tablosuna göre, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildiği ve 129 yurttaşın salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklanan koronavirüs verilerine göre 658 yeni hasta tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 129 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Günlük vaka sayısının 6 bin 871 olarak ifade edildiği tabloya göre hasta sayısı da 658 oldu.
KORONA TABLOSU ŞÖYLE:
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