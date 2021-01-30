SON DAKİKA: Koronavirüs tablosu açıklandı

30 Ocak 2021 Cumartesi, 20:02

Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 129 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Günlük vaka sayısının 6 bin 871 olarak ifade edildiği tabloya göre hasta sayısı da 658 oldu.

KORONA TABLOSU ŞÖYLE: