Kulüpler Birliği: "Lig iki sezon daha 20 takım oynansın!"
Kulüpler Birliği Süper Lig'in iki sezon daha 20 takımla oynanmasını talep etti.
Kulüpler Birliği, en az 2 sezon daha Süper Lig’in 20 takımla devam etmesi yönündeki talebini TFF’ye iletti.
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