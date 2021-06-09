Kulüpler Birliği: "Lig iki sezon daha 20 takım oynansın!"

Kulüpler Birliği Süper Lig'in iki sezon daha 20 takımla oynanmasını talep etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2021 Çarşamba, 15:32
Kulüpler Birliği:
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Kulüpler Birliği, en az 2 sezon daha Süper Lig’in 20 takımla devam etmesi yönündeki talebini TFF’ye iletti.


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