Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması

02 Haziran 2021 Çarşamba, 23:05

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edilecevği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız" denildi.

"Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonu'na duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar, kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir.

Acilen toplanan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, salı günü Süper Lig kulüplerimizin tamamının katılacağı bir toplantı organize etmeye karar vererek gerekli girişimlere başlamıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."