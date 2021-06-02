Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması
Kulüpler Birliği, yabancı kuralına karşı bildiri yayınladı.
Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edilecevği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız" denildi.
"Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonu'na duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar, kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir.
Acilen toplanan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, salı günü Süper Lig kulüplerimizin tamamının katılacağı bir toplantı organize etmeye karar vererek gerekli girişimlere başlamıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."
?? KAMUOYUNA DUYURU pic.twitter.com/ciUs1pDLWW
— Kulüpler Birliği (@kulupler) June 2, 2021
Video Haberler
- Binaya astı... '10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?'
- 'Kek'li '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması
- Yunus Günçe'den çok konuşulacak 'kısıtlama' videosu
- CHP'li Özel, Şentop'u yerden yere vurdu
- Gergin anlar! Sedat Peker tartışması TBMM'ye damga vurdu
- Trafikte yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı
- Sosyal medyada gündem oldu: Yangın var dediler geldik
- Sevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurdu
- Beyoğlu'nda can pazarı
- Muharrem İnce’den erken seçim tahmini
En Çok Okunan Haberler
- 'Sedat Peker' operasyonu! Sabiha Gökçen'de yakalandı
- Türkiye'nin ünlü markası resmen iflas etti
- Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması
- Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru!
- Erdoğan'ın programındaki saate dikkat
- Sedat Peker'den flaş video kararı
- Kütahyalı'dan, Alçı'ya ültimatom
- Peker yüklediği videoyu hemen kaldırdı
- Atatürk'e lanet okuyan imamın AKP ve Peker ile ilişkisi
- Nagehan Alçı'dan, Kütahyalı'ya sert tepki