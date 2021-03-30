Son dakika... Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinden yeni detaylar: Cep telefonundan yeni görüntüler çıktı

30 Mart 2021 Salı, 13:07

Lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'nun savcılık ifadesinden yeni detaylara ulaşıldı.

Habertürk TV'nin haberine göre; Ayvatoğlu kendisine yöneltilen "Uyuşturucu madde kullanıyor musunuz?" sorusuna "Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri tahminen 1,5 yıldır kullanmaktayım. Bu maddeleri genelde arkadaş ortamında para karşılığı olmadan almaktayım ve kullanmaktayım. Ancak bu maddeleri, tam olarak tanımadığım 'Ayhan' olarak bildiğim 35 yaşındaki erkek şahıstan alıyordum" yanıtını verdi.

"PARA VERMEDİM, PARA İSTEMEDİM"

Ayvatoğlu, "Arkadaşlarınıza uyuşturucu temin ettiniz mi?" sorusuna "Ben para karşılığı kimseye uyuşturucu temin etmedim. Ben bu şahsa herhangi bir uyuşturucu satışı yapmadım. Maddeyi ortak olarak kullanıyorduk. Para vermedim, para istemedim. Kastamonu'da herhangi birine uyuşturucu madde satmadım" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜLERİ KABUL ETTİ

Ayvatoğlu, uyuşturucu madde kullandığı görüntülere ilişkin şunları söyledi:

"Bu görüntüdeki şahıs benim. Daha önce pudra şekeri olarak bahsetmiştim. Bunların pudra şekeri olmadığını, uyuşturucu madde olduğunu hatırladım. Ve bu videonun geçen yıl Kastamonu'ya gittiğimde, arkadaşlarımla araç içinde kullandığım uyuşturucu madde olduğunu hatırladım."

CEP TELEFONUNDAN YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Öte yandan, Ayvatoğlu’nun cep telefonun dijital incelemesi de yapıldı. Yapılan incelemede, Ayvatoğlu’nun arkadaşları ile çok sayıda uyuşturucu madde içeren konuşma yaptığı görüldü. Ayrıca çeşitli uyuşturucu maddelerin kullanıldığına dair görüntülere de ulaşıldı.







GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN UFUK K.

Ayvatoğlu’nun uyuşturucu kullandığı görüntüleri çeken Ufuk K., ise ifadesinde şunları kaydetti:

“Videoyu 2020 yaz ayında Kastamonu’da ben çektim. Ön koltukta oturan Dolunay O.’nun araçta olmadığı bir esnada Kürşat, ‘kokain kullanacağız, sen de bu esnada bizim videomuzu çek’ dedi. Bu videoyu çektiğimden Dolunay’ın haberi yoktu. Kürşat, Dolunay uyuşturucu madde kullanırken çıkmamış diyerek videoyu sildi. Birlikte iş yapacaklarmış, işini ‘sağlama almak’ için çektirmiş. Silinenler kısmından videoyu geri yükledim ve daha sonra Yağız M.’ye attım.”

“REZİL ETMEK İÇİN SOSYAL MEDYAYA ATTIM”

Söz konusu görüntüleri sosyal medyada yayılması için şüpheli Yağız M., ise ifadesinde, “Twitter hesabımdan bir hafta önce … isimli hesaba Kürşat’ın kokain maddesi kullandığı videoyu yayılması için gönderdim. Amacım kimseyi uyuşturucuya özendirmek değildi. Aramızda husumetlim olan Kürşat’ı rezil etmekti” beyanlarında bulundu.