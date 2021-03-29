Ayvatoğlu hakkında ev hapsi kararı verildi, Başsavcılık itiraz etti

29 Mart 2021 Pazartesi, 22:31

Lüks aracında kokain kullandığı görüntülenen, savcılık sorgusunda “pudra şekeri” savunması yapan eski AKP Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, ikinci kez gözaltına alınınca çark etti, “kokain kullandığını” itiraf etti. Savcı, Ayvatoğlu’nun arasında bulunduğu 6 şüpheliyi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Ankaragazetecisi.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre, serbest bırakıldıktan sonra önceki gün yeniden gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu’nun Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemeleri tamamlandı. Ayvatoğlu ile birlikte toplam 6 şüpheli akşam saatlerinde Ankara Adliyesi’ne şevk edildi. Şüphelilerden üçünün Ayvatoğlu ile birlikte araçta bulunan kişiler olduğu, kalan ikisinin ise Ayvatoğlu’na kokaini temin eden şüpheliler olduğu öğrenildi.

KOKAİN KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ



Alınan bilgiye göre, Kürşat Ayvatoğlu’nun ikinci kez gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede, bu kez görüntülerdeki maddenin kokain olduğunu itiraf ettiği belirtildi. Ayvatoğlu’nun ifadesinde kendisine kokaini satan kişinin de ismini verdiği kaydedildi. Bu şüpheli ifade üzerine gözaltına alındı.

Soruşturma savcısı, ifadeler sonrası, 6 şüpheliyi tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Ayvatoğlu’nun TCK’nın 188. maddesinin 3. Fıkrasında yer alan uyuşturucu ticareti ile suçlandığı, görüntüleri çeken kişinin ise uyuşturucu kullanmayı özendirmek ile suçlandığı belirtildi.

Saat 21:35 itibariyle sulh ceza hâkimliğinde 5. şüphelinin sorgusu tamamlandı. Ayvatoğlu’nun ifadesi ise saat 21:51’de başladı. Ayvatoğlu, sulh ceza hakimi tarafından sorgulandı. İfade, 22:05’te sona erdi, 14 dakika sürdü. Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Kürşat Ayvatoğlu’nun ev hapsi şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN İTİRAZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakma kararına itiraz etti, şu açıklamayı yaptı:

“Başsavcılığımız tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve sorguları yapılan şüpheliler Hamza Kürşat Ayvatoglu ile Ayhan Orhun hakkında ev hapsi, diğer şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirine karar verilmiş olup C. Başsavcılığımız tarafından karara karşı derhal itiraz edilmiştir. Kamuoyunasaygıyla duyurulur.”