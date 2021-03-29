Ayvatoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kürşat Ayvatoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2021 Pazartesi, 20:01
Ayvatoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Habertürk'te yer alan habere göre, Kürşat Ayvatoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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