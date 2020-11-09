SON DAKİKA| LGS tarihi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması