SON DAKİKA| LGS tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2020 Pazartesi, 14:18
SON DAKİKA| LGS tarihi belli oldu
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.


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