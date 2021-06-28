Son dakika... Londra'da tren istasyonunda patlama ve yangın
Londra İtfaiyesi, on itfaiye aracı ve 70 itfaiyeci ile bir iş yerinin yakınındaki tren istasyonunda çıkan yangına müdahale ediyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Elephant and Castle istasyonunun yanındaki bir demiryolu kemerinde büyük bir yangın çıktı. Yangın öncesi yaşanan büyük patlama nedeniyle kentte gökyüzü dumanlarla kaplandı.
Londra İtfaiyesi, 10 itfaiye aracının ve 70 itfaiyecinin üç ticari birimin arasından geçerek trenlerin yönünü değiştirmesine neden olan yangına müdahale ettiğini söyledi.
İtfaiyeden yapılan açıklamada, "Yollar kapatılıyor ve insanlara bölgeden uzak durmaları ve pencereleri ve kapıları kapalı tutmaları tavsiye ediliyor" denildi.
Yangın kontrol altına alındı.
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