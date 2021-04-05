Son dakika... Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

05 Nisan 2021 Pazartesi, 09:48

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mart'ta beklentilere yakın aylık %1.08 artış gösterirken yıllık enflasyon %15.61'den %16.19'a yükseldi. Verilere göre tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon 6. ayda da yükselişini sürdürdü ve 2019 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Yİ-ÜFE Mart'ta %4.13 artarken yıllık %31.2'ye yükseldi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "B" Mart'ta yıllık olarak %16.92'den %17.49'a yükselirken "C" endeksi ise %16.21'den %16.88'e yükseldi.

REUTERS'IN ANKETİ

Reuters'ın 16 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre, TÜFE'nin aylık olarak %1.04 artış göstermesi, yıllık bazda ise %16.11 seviyesine yükselmesi bekleniyordu.

Ana harcama grupları itibarıyla Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar %3.7 ile sağlık, %2.77 ile eğitim ve %2.6 ile lokanta ve oteller oldu. Diğer gruplardan ev eşyası %0.54 konut %0.7 oldu. Mart'ta ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi.

Yıllık bazda bakıldığında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar %24.85 ile ulaştırma, %23.64 ile ev eşyası ve %21.49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7.43 ile giyim ve ayakkabı, %8.01 ile haberleşme ve %8.33 ile eğitim oldu.

Ekonomistler enflasyonun yeni bir kur etkisi olmadığı senaryoda Nisan'da zirveyi göreceğini öngörüyordu. Ancak bu beklentiler TCMB'de başkan değişimiyle birlikte kur şoku oluşması nedeniyle önümüzdeki günlerde yeniden revize edilecek görünüyor.

Bu kapsamda bugünkü enflasyon verisi ve haftanın son günündeki beklenti anketi yakından takip ediliyor. TCMB söylemlerinden piyasaların bu ay bir faiz indirimi yapılmayacağını tahmin ettiği 15 Nisan faiz kararı toplantısı ve ay sonundaki enflasyon raporu da izlenecek diğer gelişmeler arasında öne çıkıyor.

TCMB'nin 18 Mart'taki 200 baz puan faiz artışından sonra yaklaşık %4 değer kazanan TL, Ağbal görevden alındığından beri %13'ten fazla değer kaybederken, BIST-100 endeksi ise 2008 küresel finansal krizinden beri en sert düşüşü yaşadı.

Reuters anketinde 2021 yılsonu tahmin medyanı %12.15 olarak gerçekleşirken tahminler %10.2 ile %15 bandında yer alıyor. TCMB'nin yılsonu enflasyon %9.4 seviyesinde bulunurken, ekonomistler gelecek aylarda yılsonu tahminlerini daha yukarı çekmek zorunda kalabiliceklerini ifade ediyorlar.