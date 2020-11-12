Merkez Bankası'ndan yeni ödeme sistemi açıklaması
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, FAST Sisteminin, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.
TCMB'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği vurgulandı.
FAST Sisteminin, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmasının ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir." denildi.
Açıklamada, FAST Sistemi'yle birlikte ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Böylece, TCMB'nin ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır. Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."
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