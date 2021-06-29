Son dakika: Metrobüsten dumanlar yükseldi

Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı.

DHA
29 Haziran 2021 Salı, 17:12
Son dakika: Metrobüsten dumanlar yükseldi
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Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı. Sürücü metrobüsü durdurarak kapıyı açtı yolcular tahliye edildi.


Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrol sonrası yangının küçük çaplı olduğu belirlenirken metrobüs çekiciyle götürüldü.


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