Son dakika: Metrobüsten dumanlar yükseldi
Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı.
Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı. Sürücü metrobüsü durdurarak kapıyı açtı yolcular tahliye edildi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrol sonrası yangının küçük çaplı olduğu belirlenirken metrobüs çekiciyle götürüldü.
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