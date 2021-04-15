Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' itirafı

15 Nisan 2021 Perşembe, 11:49

Milli Eğitim Bakanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı’nın ardından bazı yeni kararlar aldı. Bakanlık, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.



''ÜZÜNTÜYÜ ANLATMAMIN İMKANI VAR''



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin geleceği için Covid-19 tedbirlerine uyulmasını isteyerek, "Ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de 'Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz' derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkanı var" ifadesini kullandı.

''BİR CÜMLEYE SIĞDIRAMIYORUZ''

Selçuk, "Sizlere burada, ne yüz yüze eğitime başladığımızda duyduğumuz sevinci ne uzaktan eğitimi etkin bir şekilde sürdürebilmek için verdiğimiz çabayı... Ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de 'Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz' derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkanı var. 1 milyon öğretmenin ve 18 milyon öğrencinin duygularını bir cümleye sığdıramıyoruz. Yine de deneyeceğim: Lütfen, ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım; hepimiz, hepimiz ve hepimiz..." ifadelerini kullandı.