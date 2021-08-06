Milli karateci Merve Çoban'ndan bronz madalya!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Merve, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'le karşılaştı.
Rakibine 2-0 kaybeden Merve, final şansını kaybetti ve olimpiyatı 3. sırada tamamladı.
Merve Çoban, 61 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e çıktı.
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