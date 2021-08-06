Milli karateci Merve Çoban'ndan bronz madalya!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2021 Cuma, 15:04
Milli karateci Merve Çoban'ndan bronz madalya!
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Merve, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'le karşılaştı.

Rakibine 2-0 kaybeden Merve, final şansını kaybetti ve olimpiyatı 3. sırada tamamladı.

Merve Çoban, 61 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e çıktı.


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