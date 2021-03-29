Son Dakika| Milli takımda 4 kişi kadro dışı

Türkiye Milli Takımında 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2021 Pazartesi, 18:22
Son Dakika| Milli takımda 4 kişi kadro dışı
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Letonya ile yarın oynanacak Dünya Kupasıgrup  elemeleri öncesi kadro dışı bırakıldığı teknik direktör Şenol Güneş tarafından açıklanan 8 ismin 4'ünün adı belli oldu.

Beşiktaşlı Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Galatasaraylı Emre Kılınç ve Sassoulo forması giyen Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerin korona ile ilintili olup olmadığı bilinmiyor.


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