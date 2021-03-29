Son Dakika| Milli takımda 4 kişi kadro dışı

29 Mart 2021 Pazartesi, 18:22

Letonya ile yarın oynanacak Dünya Kupasıgrup elemeleri öncesi kadro dışı bırakıldığı teknik direktör Şenol Güneş tarafından açıklanan 8 ismin 4'ünün adı belli oldu.

Beşiktaşlı Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Galatasaraylı Emre Kılınç ve Sassoulo forması giyen Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerin korona ile ilintili olup olmadığı bilinmiyor.