Son dakika: Milyonlarca işçiyi ilgilendiren zam görüşmesi sonuçlandı

Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:07
Son dakika: Milyonlarca işçiyi ilgilendiren zam görüşmesi sonuçlandı
Abone Ol google-news

Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Hükümet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı gün içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Ayrıntılar geliyor...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler