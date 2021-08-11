Son dakika: Milyonlarca işçiyi ilgilendiren zam görüşmesi sonuçlandı
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Hükümet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı gün içinde kamuoyuyla paylaşılacak.
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