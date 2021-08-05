İçkiye zam geldi! Tekel Bayileri Platformu Başkanı listeyi paylaştı

05 Ağustos 2021 Perşembe, 14:32

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Twitter paylaşımında, 'biraya çok büyük zam geleceğini' belirterek söz konusu zammın 'yüzde 17 ile yüzde 23 arasında olacağına dair söylentiler olduğunu' açıklamıştı.

TBP Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaştığı yeni fiyat listesine göre Efes grubuna dahil en ucuz 50 cl’lik şişe bira 13,75 TL. oldu. 45 cl’lik Varım ise 11,50 TL'ye yükseldi.

YENİ FİYAT LİSTESİ ŞÖYLE: