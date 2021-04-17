Son dakika... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika... AFAD'ın verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.08'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2021 Cumartesi, 20:23
Son dakika... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


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