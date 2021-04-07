Son dakika... Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Muş'un Korkut ilçesinde saat 4.2 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
07 Nisan 2021 Çarşamba, 12:00
Son dakika... Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

AFAD,  Muş'un Korkut ilçesinde saat 11.47'de 4.2 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler