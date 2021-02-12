SON DAKİKA: Nijerya'da kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı
Nijerya açıklarında, korsanlar tarafından kaçırılan İngiltere merkezli Borealis firmasına ait Mozart isimli gemideki 15 Türk denizci, Almanya Hamburg merkezli yürütülen operasyonlar sonucunda kurtarıldı. Nijerya'da, sağlık kontrolünden geçirilecek gemicilerin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Borealis Maritime ve Boden Denizcilik'ten yapılan açıklamada, mürettebatın tamamının güvende olduğu, aileleriyle temas halinde oldukları ve en kısa sürede Türkiye'ye dönecekleri belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu sıkıntılı süreçte, gösterdikleri güç, güven ve sabır için mürettebatımıza ve ailelerine tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz. Bu zorlu üç hafta boyunca verdikleri destek için Türk ve Nijerya hükümetlerine, tüm devlet kurumlarına ve görevlilerine, karada ve denizde görev yapan tüm Borealis topluluğuna ve bu sorunu çözmemize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. MOZART adlı gemimize yapılan ilk saldırıda hayatını kaybeden arkadaşımız ve meslektaşımızın ailesine tekrar sabır diler, gemilerini güvenli bir yere geri getirirken gösterdikleri cesaret ve disiplin için gemide kalan üç mürettebatımızı tekrar tebrik ve teşekkür ederiz."
Açıklamada, serbest bırakılan personelin aileleriyle güvenli bir şekilde bir araya gelmesinin ardından yeni bir açıklama yapılacağı kaydedildi.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı THY'yle Abuja'dan Türkiye'ye getireceğiz. Sağlık durumları iyi." açıklamasını yaptı.
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