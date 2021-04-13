Son dakika... Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartışan savcıya inceleme izni

13 Nisan 2021 Salı, 11:42

Osmaniye Cumhuriyet Savcısı Mehmet B'nin muayene sırası almadan Osmaniye Devlet Hastanesi’nde görevli Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına girerek, muayene olmak istediği, içeride başka bir hastanın olması nedeniyle reddedilince Günel’i tehdit ettiği öne sürüldü. İddiaya göre dün yaşanan bu olayın ardından Günel, savcı Mehmet B'nin talimatı üzerine savcılıkta ifade verdi.

İfadenin ardından konuşan Günel, savcının kendisine "Seninle uğraşırım" dediğini ve sesini yükselterek tehdit ettiğini belirtti. Daha sonra odasından ayrıldığını ve geri döndüğünde polikliniğin kapatılmış halde olduğunu belirten Günel, "Yaşananların ardından mevcutlu bir şekilde ifadeye çağrıldığımı öğrendim. Savcı Mehmet B. tamamen nüfuzunu kullanarak usulsüzlükte bulundu ve görevini kötüye kullandı" dedi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da şunlar belirtildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızda görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.B’nin daha önce başlanılan ortopedik tedavisinin devamı olarak 12.04.2021 tarihindeki randevusu için hastaneye gittiğinde nöbetçi doktorun asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B’nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B’nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B’nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün Başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır."

Türk Tabipleri Birliği’nden de olaya tepki geldi. Birlik yaptığı açıklamada, “Bugün Osmaniye Devlet Hastanesi'nde meslektaşımıza yönelik bir savcı tarafından görevini kötüye kullanarak yapılan psikolojik şiddeti kınıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız. Kimden gelirse gelsin sağlık alanında yaşanan şiddete karşı mücadelemiz sürecek” dedi.

Bu gelişmenin basına yansıması üzerine HSK da harekete geçti. HSK, savcı Mehmet B. hakkında inceleme başlatarak, olayı incelemesi için müfettiş görevlendirdi.