Son dakika... Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi

Son dakika gelişmesi... Arnavutköy - Hadımköy yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi.

DHA
16 Mayıs 2021 Pazar, 16:21
Son dakika... Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi
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Hadımköy'de, sürücüsünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi.

Akaryakıt pompasına çarpan otomobil alev alırken 2 kişi yaralandı.

Sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


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