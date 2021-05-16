Son dakika... Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi
Son dakika gelişmesi... Arnavutköy - Hadımköy yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi.
Hadımköy'de, sürücüsünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi.
Akaryakıt pompasına çarpan otomobil alev alırken 2 kişi yaralandı.
Sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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