Son dakika: Pakdemirli'den orman yangınlarına ilişkin açıklama

12 Ağustos 2021 Perşembe, 11:02

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele etti. Çıkan yangınlar sonucu çok sayıda zeytinlik, bahçe ve ormanlık alanlar yok oldu. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarını da zarar verdi. Bölgede birçok ev kullanılmaz hale geldi.

'HEPSİNİ SÖNDÜRMÜŞ OLDUK'

Orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaşan Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da ormanın kahramanlarının büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk" dedi.