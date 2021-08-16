Son dakika: Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinden acı haberler
Milli Savunma Bakanlığı, 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda üç askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını duyurdu.
MSB'nin açıklamasında, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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