Son dakika: Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinden acı haberler

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:23

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda üç askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını duyurdu.

MSB'nin açıklamasında, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.