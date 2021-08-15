Erdoğan'dan "Taliban" açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan konuyla ilgili “Bölgenin ve en başta da Afganistan’ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.
Afganistan’dan Türkiye’e gelen göçmenlerle ilgili de konuşan Erdoğan, “Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız.” dedi.
NE OLMUŞTU?
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurmuştu.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, “Kabil'in kapılarına dayandıklarını”, “istedikleri an Kabil'i alabileceklerini” belirtti. Mücahid, sivil insanların zarar görmemesi için Kabil'i zor kullanarak almak istemediklerini kaydetmişti.
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