Son dakika... RTÜK'ten 'Engin Altay' kararı

21 Nisan 2021 Çarşamba, 12:32

RTÜK, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay’ın KRT televizyonunda yaptığı açıklamalar üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK’ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun’un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

ENGİN ALTAY NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KRT TV'de konuk olduğu programda Erdoğan'ı Menderes'in politikalarından örnek vererek eleştirip şöyle demişti:

"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e. Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz."