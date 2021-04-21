Soylu'dan CHP'li Engin Altay'a: Sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ı hedef alıp "Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözleri sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tehdit geldi.
Soylu, Altay'ı hedef alarak, "Tarih fukarası, cahil.. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." dedi.
ENGİN ALTAY NE DEMİŞTİ?
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KRT TV'de konuk olduğu programda Erdoğan'ı Menderes'in politikalarından örnek vererek eleştirip şöyle demişti:
"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e. Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz."
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