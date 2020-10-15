Son dakika! RTÜK'ten Spotify açıklaması

15 Ekim 2020 Perşembe, 13:31

Spotify, verilen 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK’e resmen başvurdu. Başvurunun ardından RTÜK, Spotify ile ilgi açıklamalarda bulundu.

RTÜK'ten yapılan açıklama şu şekilde:



Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasal süre içerisnde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir. Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir.