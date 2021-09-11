Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 11 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

11 Eylül 2021 Cumartesi, 20:13

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

CAN KAYBINDA KORKUTAN ARTIŞ!



Bakanlığın 10 Eylül verilerine göre, dün 318 bin 835 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 562 vaka tespit edilirken, 214 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün ise can kaybı rekor artışla 260'a dayandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız" ifadelerini kullandı.

Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. pic.twitter.com/sE8i06jpLh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 82.83, ikinci doz ortalaması yüzde 64.70, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 101 milyon 454 bin 754 oldu.

Türkiye'nin 11 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: