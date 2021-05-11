Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 11 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 11 Mayıs 2021 son koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2021 Salı, 19:05
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 11 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyon 50 bini aştı. Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu, 22 bin 253 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.

İYİLEŞEN SAYISI AZALDI

Son 24 saatte 22 bin 253 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124’e ulaştı. Dün ise 26 bin 953 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4, ağır hasta sayısı da 2 bin 975 oldu.

Türkiye'nin 11 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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