Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 11 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı 5 binin üzerinde!

11 Temmuz 2021 Pazar, 20:28

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Güncel koronavirüs tablosunu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun” dedi.

Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ChfkZwdptt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 11, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor.

Buna göre; birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 60.74, ikinci doz ortalaması yüzde 27.63, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 57 milyon 738 bin 829 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Ağrı, Bingöl, Şırnak, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis.

Türkiye'nin 11 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: