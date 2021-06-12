Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 12 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, 12 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'e yükseldi.
CAN KAYBI ARTTI
Sağlık Bakanlığı’nın 11 Haziran verilerine göre, 69 kişi hayatını kaybetmişti. Can kaybı, 12 Haziran verilerine göre 75'e yükseldi.
Türkiye'nin 12 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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