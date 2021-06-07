Dünya genelinde 2 milyar 120 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı

07 Haziran 2021 Pazartesi, 04:54

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 763 milyon 70 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, Çin'i 300 milyon 270 bin ile ABD, 231 milyon 322 bin ile Hindistan, 71 milyon 430 bin ile Brezilya, 67 milyon 280 bin ile İngiltere, 54 milyon 240 bin ile Almanya, 39 milyon 570 bin ile Fransa, 37 milyon 670 bin ile İtalya, 34 milyon 460 bin ile Meksika, 30 milyon 610 bin ile Rusya, 30 milyon 629 bin ile Türkiye, 28 milyon 750 bin ile İspanya, 28 milyon 700 bin ile Endonezya, 25 milyon 770 bin ile Kanada ve 22 milyon 30 bin ile Polonya izledi.

2 MİLYAR 120 MİLYON DOZ



Dünya genelinde Covid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 120 milyon dozu aştı.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu.

Bu ülkeyi 134,41 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 126,51 ile San Marino, 123,80 ile Malta, 122,39 ile İsrail, 106,59 ile Bahreyn, 103,13 ile Moğolistan, 101,60 ile Şili, 99,11 ile İngiltere, 93,71 ile Macaristan, 92,21 ile Katar, 89,78 ile ABD, 89,23 ile Maldivler, 86,69 ile Uruguay, 80,97 ile Monako, 80,13 ile İzlanda ve 72,2 ile Güney Kıbrıs Rum kesimi takip etti.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 11. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 30 milyon 629 bin 277 Covid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 11. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 36,25 oldu. 17 milyon 546 bin 967 kişiye ilk doz, 13 milyon 82 bin 310 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 173 milyon 779 bini aştı, 3 milyon 737 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.