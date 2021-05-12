Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 12 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 12 Mayıs 2021 son koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 20:20
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 12 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyon 50 bini aştı. Türkiye'de son 24 saatte  228 bin 192  Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 827 OLDU

Son 24 saatte 22 bin 253 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291’e ulaştı.

Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4, ağır hasta sayısı da 2 bin 827 oldu.

Türkiye'nin 12 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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