Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 20:01
Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.



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