Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 16 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü!

16 Mayıs 2021 Pazar, 18:00

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Covid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 10 BİNİN ÜZERİNDE

Güncel verilere göre, semptom gösteren 902 hastayla birlikte 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374’4 çıktı. Toplam can kayı 44 bin 760’a yükseldi.

15 Mayıs verilerine göre, 204 bin 637 test yapılırken semptom gösteren bin 84 hastayla birlikte 11 bin 472 yeni vaka tespit edilmişti. 236 kişi hayatını kaybederken 38 bin 814 kişi de sağlığına kavuşmuştu.



YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 468 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.

Türkiye'nin 16 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: