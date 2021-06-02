Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 2 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı

02 Haziran 2021 Çarşamba, 19:34

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697, vefat sayısı 47 bin 768 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Türkiye'nin 2 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 1 Haziran verilerine göre, 223 bin 482 test yapılırken semptom gösteren 602 hastayla birlikte 7 bin 112 yeni vaka tespit edilmişti.

129 kişi hayatını kaybederken 9 bin 457 kişi de sağlığına kavuşmuştu.