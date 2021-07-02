Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 2 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vefat satısı arttı!

02 Temmuz 2021 Cuma, 20:29

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Bugün, semptom gösteren 461 hastayla birlikte 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831’e çıktı. Can kaybı da 49 bin 829’a yükseldi.

Son 24 saatte, 5 bin 352 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 305 bin 856’ya ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.7, ağır hasta sayısı da 697 oldu.



VEFAT SAYISI ARTTI!



Bakanlığın 1 Temmuz verilerine göre, semptom gösteren 462 hastayla birlikte 5 bin 288 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 42 kişi hayatını kaybederken bugün ise bu sayı 55'e yükseldi.



Türkiye'nin 2 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: