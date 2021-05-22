Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs 2021 Cumartesi son koronavirüs verilerini paylaştı.
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı 22 Mayıs 2021 Cumartesi güncel koronavirüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 658 kişiye koronavirüs testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüs nedeniyle 231 kişi yaşamını yitirdi.
Ağır hasta sayısı bin 876 olurken, 14 bin 472 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.
KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı'nın güncel koronavirüs tablosunu açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Koca, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.
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