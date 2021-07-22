Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 22 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

22 Temmuz 2021 Perşembe, 20:20

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 22 Temmuz verilerine göre, 214 bin 196 test yapıldı.

SON ZAMANLARIN EN YÜKSEK VAKA SAYISI!

Son 24 saatte, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi ve 52 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 5 bin 93 kişi de sağlığına kavuştu. Bugün açıklanan günlük vaka sayısı, 20 Mayıs’tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka oldu.



KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz" dedi.

Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz. pic.twitter.com/vKWJp8FNML — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021

Türkiye'nin 22 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: