Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 24 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:56

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 745 oldu, 10 bin 3 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.



YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Bugün iyileşen 10 bin 3 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 34 bin 316’ya yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 745 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9 olarak duyuruldu.

DÜN 197 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 23 Mayıs verilerine göre, 210 bin 291 test yapılırken semptom gösteren 710 hastayla birlikte 7 bin 839 yeni vaka tespit edilmişti. 197 kişi hayatını kaybederken 11 bin 202 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 24 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: