Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 24 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 24 Mayıs 2021 son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı bin 745 oldu, 10 bin 3 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.
YOĞUN BAKIMDA SON DURUM
Bugün iyileşen 10 bin 3 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 34 bin 316’ya yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 745 olduğu açıklandı.
Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9 olarak duyuruldu.
DÜN 197 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı'nın 23 Mayıs verilerine göre, 210 bin 291 test yapılırken semptom gösteren 710 hastayla birlikte 7 bin 839 yeni vaka tespit edilmişti. 197 kişi hayatını kaybederken 11 bin 202 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 24 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
İlgili Haberler
- Anne ile oğlu 1 saat arayla koronavirüsten öldü
- Göz damarlarında meydana gelen tıkanıklık koronavirüs belirtisi olabilir
- Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 23 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü
- Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ekici: Koronavirüsten sonra yüzde 45 arttı
- Köpeklerden insanlara geçebilen koronavirüs türü bulundu
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- ODTÜ kütüphanesinde cinsel saldırı davasında karar